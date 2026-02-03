La candidate à la chefferie de la Coalition Avenir Québec (CAQ), Christine Fréchette, a récemment dévoilé une proposition phare de sa campagne: le remboursement d'une partie «significative» de la taxe de bienvenue pour l'achat d'une première propriété.

Cette mesure vise à faciliter l'accès à la propriété pour les jeunes Québécois, un défi de plus en plus colossal dans le contexte actuel du marché immobilier.

Selon la proposition de Mme Fréchette, le remboursement pourrait atteindre 100% de la taxe si le prix de la propriété est inférieur au prix médian de la région visée. Pour les propriétés dépassant ce seuil, le remboursement serait graduel et décroissant. Elle assure que cette mesure ne créera pas d'effet inflationniste, car elle ne cible qu'environ 10% à 15% des acheteurs potentiels.

Écoutez la candidate à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Elle souligne d'ailleurs qu'elle souhaite moderniser le programme d'habitation abordable pour intégrer davantage de constructions préfabriquées, une méthode plus rapide et souvent moins coûteuse.

Autres sujets traités: