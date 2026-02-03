 Aller au contenu
Politique provinciale
Une proposition phare de sa campagne

Christine Fréchette propose un remboursement majeur pour les premiers acheteurs

par 98.5

0:00
18:22

Entendu dans

La commission

le 3 février 2026 13:32

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Christine Fréchette propose un remboursement majeur pour les premiers acheteurs
Christine Fréchette propose un remboursement majeur pour les premiers acheteurs. / Graham Hughes / La Presse Canadienne

La candidate à la chefferie de la Coalition Avenir Québec (CAQ), Christine Fréchette, a récemment dévoilé une proposition phare de sa campagne: le remboursement d'une partie «significative» de la taxe de bienvenue pour l'achat d'une première propriété.

Cette mesure vise à faciliter l'accès à la propriété pour les jeunes Québécois, un défi de plus en plus colossal dans le contexte actuel du marché immobilier.

Selon la proposition de Mme Fréchette, le remboursement pourrait atteindre 100% de la taxe si le prix de la propriété est inférieur au prix médian de la région visée. Pour les propriétés dépassant ce seuil, le remboursement serait graduel et décroissant. Elle assure que cette mesure ne créera pas d'effet inflationniste, car elle ne cible qu'environ 10% à 15% des acheteurs potentiels.

Écoutez la candidate à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Elle souligne d'ailleurs qu'elle souhaite moderniser le programme d'habitation abordable pour intégrer davantage de constructions préfabriquées, une méthode plus rapide et souvent moins coûteuse.

Autres sujets traités:

  • Avenir de la Fonderie Horne;
  • Réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ).

Vous aimerez aussi

Virage à droite: «Je me suis dit qu’il faut que quelqu'un fasse quelque chose»
Le Québec maintenant
Virage à droite: «Je me suis dit qu’il faut que quelqu'un fasse quelque chose»
0:00
10:08
Constitution et avortement: le ministre Jolin-Barrette ouvert aux ajustements
La commission
Constitution et avortement: le ministre Jolin-Barrette ouvert aux ajustements
0:00
8:43

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Office des transports du Canada: près de trois ans pour traiter les plaintes
Rattrapage
Remboursement
Office des transports du Canada: près de trois ans pour traiter les plaintes
Un projet d'élevage de saumon d'un milliard $ à Baie-Trinité sur la Côte-Nord
Rattrapage
Un investissement colossal
Un projet d'élevage de saumon d'un milliard $ à Baie-Trinité sur la Côte-Nord
Donner son héritage de son vivant: est-ce fréquent au Québec?
Rattrapage
Les boomers laisseront 90 000 milliards
Donner son héritage de son vivant: est-ce fréquent au Québec?
Rome: il faut maintenant payer pour accéder à la fontaine de Trévi
Rattrapage
Gestion et la rénovation du site
Rome: il faut maintenant payer pour accéder à la fontaine de Trévi
Nids-de-poules: «Au mois de janvier, ça a déjà causé dix arrêts de travail»
Rattrapage
Impact sur les chaffeurs
Nids-de-poules: «Au mois de janvier, ça a déjà causé dix arrêts de travail»
«Je suis convaincue que le PEQ, c’est ce qui va faire couler la CAQ»
Rattrapage
Nouvelles en rafale
«Je suis convaincue que le PEQ, c’est ce qui va faire couler la CAQ»
Constitution et avortement: le ministre Jolin-Barrette ouvert aux ajustements
Rattrapage
Dernière session législative
Constitution et avortement: le ministre Jolin-Barrette ouvert aux ajustements
Mise aux normes: Glencore suspend ses investissements pour la Fonderie Horne
Rattrapage
Plan de réduction des activités de l'usine
Mise aux normes: Glencore suspend ses investissements pour la Fonderie Horne
75 000 Québécois de plus ont désormais un médecin de famille
Rattrapage
Une avancée significative
75 000 Québécois de plus ont désormais un médecin de famille
La mairesse et la chaussée, le retour de Rizqy et la rentrée parlementaire
Rattrapage
La commission
La mairesse et la chaussée, le retour de Rizqy et la rentrée parlementaire
Une cabine de douche en verre explose: «C'est ce qu'on appelle un bris spontané»
Rattrapage
Cas d'un homme à Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Une cabine de douche en verre explose: «C'est ce qu'on appelle un bris spontané»
Agriculture au Québec: travailler chaque jour pour un revenu de... 15 000 $
Rattrapage
Cri du cœur d'une jeune agricultrice
Agriculture au Québec: travailler chaque jour pour un revenu de... 15 000 $
Fin du PEQ : «Malgré les explications, il y a encore des incongruités»
Rattrapage
Réactions aux propos de Jean-François Roberge
Fin du PEQ : «Malgré les explications, il y a encore des incongruités»
Vandalisme au Cégep Édouard-Montpetit: quelles conséquences pour les mineurs?
Rattrapage
1,4 million $ de dommages
Vandalisme au Cégep Édouard-Montpetit: quelles conséquences pour les mineurs?