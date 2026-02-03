 Aller au contenu
Politique provinciale
Plan de réduction des activités de l'usine

Mise aux normes: Glencore suspend ses investissements pour la Fonderie Horne

par 98.5

0:00
8:07

Entendu dans

La commission

le 3 février 2026 12:51

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Mise aux normes: Glencore suspend ses investissements pour la Fonderie Horne
Mise aux normes: Glencore suspend ses investissements pour la Fonderie Horne. / La Presse Canadienne

La multinationale Glencore se dit forcée de suspendre ses investissements pour la mise aux normes de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda.

Un plan de réduction des activités de l'usine, où travaillent 650 personnes, va d'ailleurs être mis en marche, dès mardi.

Glencore négocie depuis plusieurs années avec le gouvernement du Québec pour avoir le droit de maintenir ses émissions au-dessus des normes provinciales.

L'entreprise se disait prête à investir un milliard de dollars sur cinq ans à son usine de production d'anodes de cuivre, incluant 300 millions de dollars pour la réduction des émissions. 

Elle va aussi réduire ses investissements à son Affinerie de Montréal-Est.

Écoutez le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda, Éric Beaupré, aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez

Il critique le manque de leadership du gouvernement du Québec et réclame des orientations claires, tandis que le gouvernement Legault affirme avoir offert une prévisibilité réglementaire pour encourager les investissements nécessaires.

