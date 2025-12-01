Accès à la propriété pour les générations futures

Stéphane Gendron soulève ses inquiétudes face à l'accès à la propriété des générations futures. Selon une étude de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, le prix des maisons a doublé au cours des dix dernières années.

Non seulement le prix des propriétés a doublé, mais le nombre d'années nécessaires pour le Montréalais moyen afin d'amasser une mise de fonds est maintenant estimé à onze ans.

Est-ce que le salaire médian de 56 000$ au Québec est suffisant pour permettre aux jeunes dans la vingtaine d'acquérir une première propriété?

