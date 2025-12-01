Accès à la propriété pour les générations futures

Stéphane Gendron soulève ses inquiétudes face à l'accès à la propriété des générations futures. Selon une étude de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, le prix des maisons a doublé au cours des dix dernières années.
Non seulement le prix des propriétés a doublé, mais le nombre d'années nécessaires pour le Montréalais moyen afin d'amasser une mise de fonds est maintenant estimé à onze ans.
Est-ce que le salaire médian de 56 000$ au Québec est suffisant pour permettre aux jeunes dans la vingtaine d'acquérir une première propriété?
Écoutez Stéphane Gendron à ce sujet, lundi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.
«J'ai payé 59 000$ ma maison. Alors la mise de fond, c'était des grenailles, mais aujourd'hui, elle vaut 500 000$. Dix fois plus. Là tu dis, comment nos enfants vont faire? Tu ne viens pas sur la Terre pour aller dans du logement abordable. Ton rêve dans la vie, c'est quoi? C'est d'acheter ta maison. C'est d'avoir ton terrain. C'est d'avoir ta famille. Tu peux pas élever des enfants dans un appartement.»