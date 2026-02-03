 Aller au contenu
Politique
La commission

La mairesse et la chaussée, le retour de Rizqy et la rentrée parlementaire

par 98.5

0:00
15:17

Entendu dans

La commission

le 3 février 2026 12:33

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
La mairesse et la chaussée, le retour de Rizqy et la rentrée parlementaire
La commission / Cogeco Média

Entre une mairesse victime de sa propre chaussée et les soupçons de stratégies orchestrées au PLQ, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez décortiquent l'actualité.

L'émission La Commission s'ouvre mardi sur une ironie du sort: Soraya Martinez Ferrada a frappé un nid-de-poule majeur, causant 2000$ de dommages à son véhicule. 

Luc Ferrandez souligne l'incohérence entre le discours d'empathie de la mairesse de Montréal et la baisse de 50% du budget d'achat de véhicules de voirie.

Le duo aborde également le retour de Marwah Rizqy à Québec.

Nathalie Normandeau soulève une hypothèse percutante: les sorties médiatiques de la députée libérale seraient des coups de communication minutieusement orchestrés pour écarter ses rivaux, citant le timing suspect des fuites judiciaires. 

Écoutez la discussion à ce sujet entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, en ouverture de La commission, mardi midi. 

Vous aimerez aussi

«Une déconnexion entre les militants conservateurs et l'électorat en général»
Signé Lévesque
«Une déconnexion entre les militants conservateurs et l'électorat en général»
0:00
8:16
Le PQ et les séparatistes albertains: une alliance stratégique?
Signé Lévesque
Le PQ et les séparatistes albertains: une alliance stratégique?
0:00
7:17

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Mise aux normes: Glencore suspend ses investissements pour la Fonderie Horne
Rattrapage
Plan de réduction des activités de l'usine
Mise aux normes: Glencore suspend ses investissements pour la Fonderie Horne
75 000 Québécois de plus ont désormais un médecin de famille
Rattrapage
Une avancée significative
75 000 Québécois de plus ont désormais un médecin de famille
Une cabine de douche en verre explose: «C'est ce qu'on appelle un bris spontané»
Rattrapage
Cas d'un homme à Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Une cabine de douche en verre explose: «C'est ce qu'on appelle un bris spontané»
Agriculture au Québec: travailler chaque jour pour un revenu de... 15 000 $
Rattrapage
Cri du cœur d'une jeune agricultrice
Agriculture au Québec: travailler chaque jour pour un revenu de... 15 000 $
Fin du PEQ : «Malgré les explications, il y a encore des incongruités»
Rattrapage
Réactions aux propos de Jean-François Roberge
Fin du PEQ : «Malgré les explications, il y a encore des incongruités»
Vandalisme au Cégep Édouard-Montpetit: quelles conséquences pour les mineurs?
Rattrapage
1,4 million $ de dommages
Vandalisme au Cégep Édouard-Montpetit: quelles conséquences pour les mineurs?
«Je veux que les Québécois aient le goût de recommencer à nous faire confiance»
Rattrapage
Lancement de campagne dimanche à Lévis
«Je veux que les Québécois aient le goût de recommencer à nous faire confiance»
Montréal songe à imposer l'entreposage obligatoire des batteries au lithium
Rattrapage
Sécurité incendie
Montréal songe à imposer l'entreposage obligatoire des batteries au lithium
Martin McGuire au Minnesota: «On nous a conseillé de rester à l’hôtel»
Rattrapage
Les Canadiens affrontent le Wild
Martin McGuire au Minnesota: «On nous a conseillé de rester à l’hôtel»
Longueuil: un front commun pour contrer la hausse de la violence juvénile
Rattrapage
Présentation d'un plan concerté
Longueuil: un front commun pour contrer la hausse de la violence juvénile
Nids-de-poule: «C’est la Ville au complet qui doit mettre l’épaule à la roue»
Rattrapage
Record de plaintes au 311
Nids-de-poule: «C’est la Ville au complet qui doit mettre l’épaule à la roue»
Course à la CAQ: Christine Fréchette devance largement Bernard Drainville
Rattrapage
Sondage Léger
Course à la CAQ: Christine Fréchette devance largement Bernard Drainville
Les marmottes américaines et canadiennes en désaccord
Rattrapage
Printemps hâtif ou hiver tardif
Les marmottes américaines et canadiennes en désaccord
Keven Warsh à la Réserve fédérale: le prix de l'or et de l'argent en chute libre
Rattrapage
Rafale de nouvelles
Keven Warsh à la Réserve fédérale: le prix de l'or et de l'argent en chute libre