Entre une mairesse victime de sa propre chaussée et les soupçons de stratégies orchestrées au PLQ, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez décortiquent l'actualité.

L'émission La Commission s'ouvre mardi sur une ironie du sort: Soraya Martinez Ferrada a frappé un nid-de-poule majeur, causant 2000$ de dommages à son véhicule.

Luc Ferrandez souligne l'incohérence entre le discours d'empathie de la mairesse de Montréal et la baisse de 50% du budget d'achat de véhicules de voirie.

Le duo aborde également le retour de Marwah Rizqy à Québec.

Nathalie Normandeau soulève une hypothèse percutante: les sorties médiatiques de la députée libérale seraient des coups de communication minutieusement orchestrés pour écarter ses rivaux, citant le timing suspect des fuites judiciaires.

Écoutez la discussion à ce sujet entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, en ouverture de La commission, mardi midi.