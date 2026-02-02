 Aller au contenu
Société
Cri du cœur d'une jeune agricultrice

Agriculture au Québec: travailler chaque jour pour un revenu de... 15 000 $

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 2 février 2026 14:41

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les défis majeurs de l’agriculture au Québec: manque de financement, difficulté à augmenter la production, concurrence des produits étrangers moins réglementés, revenus annuels très faibles... / StockMediaSeller/ Adobe Stock

Au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, Sarah Lussier, cofondatrice de la ferme verticale Vertige, livre un témoignage poignant sur la précarité du métier d’agriculteur au Québec.

Malgré une production vendue en totalité et une exploitation active à l’année, elle révèle ne toucher qu'un revenu annuel de 15 000 $.

Elle déplore le manque de soutien financier pour l'innovation, la lourdeur bureaucratique et la concurrence déloyale des produits importés aux normes moins strictes.

Devant ce «cri du cœur», les animateurs interrogent la priorité du gouvernement en matière de sécurité alimentaire et de relève agricole.

Écoutez le témoignage de Sarah Lussier, co-fondatrice de la Ferme VERTI à Cap Santé, lundi, à La commission

«C'est pas normal qu'on encourage moins nos producteurs ici en leur donnant plus de paperasse, puis finalement, on prend des produits de l'étranger qui ont beaucoup moins de normes.»

Sarah Lussier

