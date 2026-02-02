Cri du cœur d'une jeune agricultrice

Au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, Sarah Lussier, cofondatrice de la ferme verticale Vertige, livre un témoignage poignant sur la précarité du métier d’agriculteur au Québec.

Malgré une production vendue en totalité et une exploitation active à l’année, elle révèle ne toucher qu'un revenu annuel de 15 000 $.

Elle déplore le manque de soutien financier pour l'innovation, la lourdeur bureaucratique et la concurrence déloyale des produits importés aux normes moins strictes.

Devant ce «cri du cœur», les animateurs interrogent la priorité du gouvernement en matière de sécurité alimentaire et de relève agricole.

Écoutez le témoignage de Sarah Lussier, co-fondatrice de la Ferme VERTI à Cap Santé, lundi, à La commission.