Société
Impact sur les chaffeurs

Nids-de-poules: «Au mois de janvier, ça a déjà causé dix arrêts de travail»

par 98.5

La commission

le 3 février 2026 13:54

Nids-de-poules: «Au mois de janvier, ça a déjà causé dix arrêts de travail»
Les nids-de-poule n'ont pas seulement des impacts négatifs sur l'état des voitures. / Pascal Huot / Adobe Stock

Les nids-de-poule n'ont pas seulement des impacts négatifs sur l'état des voitures. Effectivement, ils causent aussi des douleurs lombaires, des maux aux avant-bras et du stress chronique aux chauffeurs. 

Écoutez Frédéric Therrien, président du syndicat des chauffeurs d'autobus et opérateurs de métro à la STM, discuter de cet enjeu réel avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Juste pour vous dire, au mois de janvier, il y a déjà plus que dix arrêts de travail pour les nids de poule, puis des coups qui ont été portés au dos, aux cervicales ou quelque part.»

Frédéric Therrien

