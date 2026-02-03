Impact sur les chaffeurs

Les nids-de-poule n'ont pas seulement des impacts négatifs sur l'état des voitures. Effectivement, ils causent aussi des douleurs lombaires, des maux aux avant-bras et du stress chronique aux chauffeurs.

Écoutez Frédéric Therrien, président du syndicat des chauffeurs d'autobus et opérateurs de métro à la STM, discuter de cet enjeu réel avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.