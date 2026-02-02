Réactions aux propos de Jean-François Roberge

Les propos du ministre Jean-François Roberge, lors d'une entrevue avec Patrick Lagacé lundi matin, ont soulevé les réactions de nombreuse personnes qui dénoncent certaines erreurs et fausses représentations du ministre concernant la fin du PEQ (Programme de l'expérience québécoise).
Écoutez Marc-Alexis Laroche, avocat en immigration et associé chez Galileo Partners, s'exprimer sur le sujet, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Ça fait plusieurs entrevues qu'on écoute du ministre de l'Immigration, puis il y a encore à ce jour, malgré les explications qui sont fournies, des incongruités. Et le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ) ne donne pas de prévisibilité. Puis, dans le contexte actuel où les employeurs sont aux prises avec des resserrements au niveau fédéral et au niveau provincial, c'est difficile pour eux de savoir dans quel bateau ils sont, puis si le bateau va se rendre à bon port.»