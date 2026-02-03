 Aller au contenu
Économie
Un investissement colossal

Un projet d'élevage de saumon d'un milliard $ à Baie-Trinité sur la Côte-Nord

le 3 février 2026 14:43

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Un projet d'élevage de saumon d'un milliard $ à Baie-Trinité sur la Côte-Nord / Adobe Stock

Le village de Baie-Trinité, sur la Côte-Nord, pourrait bientôt accueillir un investissement colossal de plus d'un milliard de dollars pour la production de saumon en bassin.

Le promoteur du projet AquaBoréal, Léopold Landry, prévoit la construction d'une usine sur terre ferme qui permettrait de produire jusqu'à 10 000 tonnes de saumon annuellement, visant ainsi l'autonomie alimentaire du Québec pour cette espèce actuellement importée à 100%.

Écoutez le promoteur Léopold Landry aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Le projet, qui se décline en quatre phases, mise sur la technologie de recirculation en circuit fermé pour minimiser l'empreinte écologique.

En utilisant l'eau salée provenant du courant du Labrador à une température constante de 8 °C, AquaBoréal souhaite reproduire les conditions naturelles de croissance sans les risques de maladies associés aux cages en mer.

La première phase du projet représente à elle seule un investissement de 407 millions de dollars.

