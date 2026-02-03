À l'occasion de leur rafale de nouvelles, mardi midi, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent les nouvelles mesures touristiques à Rome, où il coûtera désormais 2 euros pour accéder à la célèbre fontaine de Trevi.

Cette initiative vise à récolter environ six millions d'euros par an pour assurer la gestion et la rénovation du site, alors que des agents veillent déjà au grain sur place.

Autres sujets traités: