Politique internationale
Gestion et la rénovation du site

Entendu dans

La commission

le 3 février 2026 14:03

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Rome: il faut maintenant payer pour accéder à la fontaine de Trévi
Rome: il faut maintenant payer pour accéder à la fontaine de Trévi / Pixelshop / Adobe Stock

À l'occasion de leur rafale de nouvelles, mardi midi, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent les nouvelles mesures touristiques à Rome, où il coûtera désormais 2 euros pour accéder à la célèbre fontaine de Trevi.

Cette initiative vise à récolter environ six millions d'euros par an pour assurer la gestion et la rénovation du site, alors que des agents veillent déjà au grain sur place.

Autres sujets traités:

  • Le géant Walmart franchit une étape historique en atteignant une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars;
  • Fin de l'âge d'or pour les Français au Canada;
  • Crise de l'attention au cinéma;
  • Souveraineté numérique en France;
  • L'entreprise centenaire de bottes de travail Royer ferme ses portes en Estrie;
  • Les jus congelés en conserve Minute Maid quitteront les tablettes québécoises.

