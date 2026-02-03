À l'occasion de leur rafale de nouvelles, mardi midi, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent les nouvelles mesures touristiques à Rome, où il coûtera désormais 2 euros pour accéder à la célèbre fontaine de Trevi.
Cette initiative vise à récolter environ six millions d'euros par an pour assurer la gestion et la rénovation du site, alors que des agents veillent déjà au grain sur place.
Autres sujets traités:
- Le géant Walmart franchit une étape historique en atteignant une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars;
- Fin de l'âge d'or pour les Français au Canada;
- Crise de l'attention au cinéma;
- Souveraineté numérique en France;
- L'entreprise centenaire de bottes de travail Royer ferme ses portes en Estrie;
- Les jus congelés en conserve Minute Maid quitteront les tablettes québécoises.