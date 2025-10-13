Sondages et virage identitaire à la CAQ et au PQ

Régis Labeaume, dans sa chronique du 13 octobre 2025 dans La Presse, critique vivement le virage identitaire de François Legault (CAQ) et de Paul St-Pierre Plamondon (Parti québécois), les accusant de cibler les immigrants et musulmans pour gagner le vote francophone lors de la campagne électorale de 2026.

Nathalie Normandeau analyse ce discours, évoquant des sondages montrant une polarisation croissante au Québec sur l’immigration, et déplore l’instrumentalisation politique de ce sujet, au détriment de la cohésion sociale et de la reconnaissance de l’apport des immigrants.

