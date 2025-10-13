 Aller au contenu
Politique provinciale
Sondages et virage identitaire à la CAQ et au PQ

Immigration: «Les Québécois sont plus à droite que les Albertains»

par 98.5

0:00
10:48

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 octobre 2025 17:27

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Immigration: «Les Québécois sont plus à droite que les Albertains»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Régis Labeaume, dans sa chronique du 13 octobre 2025 dans La Presse, critique vivement le virage identitaire de François Legault (CAQ) et de Paul St-Pierre Plamondon (Parti québécois), les accusant de cibler les immigrants et musulmans pour gagner le vote francophone lors de la campagne électorale de 2026.

Nathalie Normandeau analyse ce discours, évoquant des sondages montrant une polarisation croissante au Québec sur l’immigration, et déplore l’instrumentalisation politique de ce sujet, au détriment de la cohésion sociale et de la reconnaissance de l’apport des immigrants.

Écoutez l'éditorial de l'éditorial de Nathalie Normandeau, lundi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin. 

«Sur la question de l'intégration des immigrants, les Québécois sont plus à droite que les Albertains. La question était la suivante: les immigrants devraient-ils abandonner leurs coutumes et traditions et adopter celle de la majorité? 60 % des Québécois ont dit oui à cette affirmation, contre 55 % en Alberta. Alors, moi, je crois que du côté de la CAQ, ils ont des sondages à l'interne, des sondages où la position des Québécois sur les questions de l'immigration est très assumée, et je pense que c'est ce qui explique le virage identitaire de la CAQ.»

Nathalie Normandeau

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Projet de Constitution du Québec: une «journée historique»... vraiment?
Lagacé le matin
Projet de Constitution du Québec: une «journée historique»... vraiment?
0:00
12:41
Une enquête sur l'état préoccupant des routes du Québec
Radio textos
Une enquête sur l'état préoccupant des routes du Québec
0:00
15:12

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Au lieu de dicter, diriger... ça étire une carrière de coach» -Mario Langlois
Entrevue avec Martin St-Louis
«Au lieu de dicter, diriger... ça étire une carrière de coach» -Mario Langlois
«Ça change complètement ma vision sur l'école, ma motivation» - Maylia Bégin
La campagne «J'aime mon DYS»
«Ça change complètement ma vision sur l'école, ma motivation» - Maylia Bégin
«C'est la bataille des terres rares contre les puces pour alimenter l'IA»
Tensions commerciales Chine-États-Unis
«C'est la bataille des terres rares contre les puces pour alimenter l'IA»
«Il y a un gros point d'interrogation sur la suite des choses» -Valérie Beaudoin
Cessez-le-feu Israël-Hamas
«Il y a un gros point d'interrogation sur la suite des choses» -Valérie Beaudoin
«Carney joue sur plusieurs tableaux et doit choisir la bonne porte»
Diplomatie du Canada avec la Chine et l'Inde
«Carney joue sur plusieurs tableaux et doit choisir la bonne porte»
«L'Ironman, c'est la goutte qui a fait déborder le vase»
Subir une opération au coeur après un triathlon
«L'Ironman, c'est la goutte qui a fait déborder le vase»
«J'ai encore ce désir de simplifier la cuisine» -Geneviève O'Gleman
Lauréate du prix Chef santé de l'année
«J'ai encore ce désir de simplifier la cuisine» -Geneviève O'Gleman
L'enjeu des transports: «C'est vraiment là où il y a un clivage»
Sondage léger, élections municipales à Montréal
L'enjeu des transports: «C'est vraiment là où il y a un clivage»
Gaza: «On est revenu à la case départ, mais c'est encore pire» -Thomas Juneau
En dépit du traité de paix
Gaza: «On est revenu à la case départ, mais c'est encore pire» -Thomas Juneau
Alouettes: 10 victoires en 10 matchs dans la LCF pour Davis Alexander
Esprit sportif
Alouettes: 10 victoires en 10 matchs dans la LCF pour Davis Alexander
Toujours penser à l'usager de la route le plus vulnérable
Comment éviter les accidents autos-vélos-piétons?
Toujours penser à l'usager de la route le plus vulnérable
«Avec la passion, tout se fait facilement» -Rick Duff
De briqueteur-maçon à chanteur country
«Avec la passion, tout se fait facilement» -Rick Duff
«Ce n'est pas une surprise, mais il était temps que cela arrive» -Martin McGuire
Contrat à long terme de Lane Hutson
«Ce n'est pas une surprise, mais il était temps que cela arrive» -Martin McGuire
«C'était une journée de liesse comme rarement Israël en a connu»
Accord de cessez-le-feu: Israël-Hamas
«C'était une journée de liesse comme rarement Israël en a connu»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00