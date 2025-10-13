Charles Fecteau, âgé de 18 ans, étudiant à l’Université Laval en comptabilité, est candidat à la mairie de Saint-Lambert-de-Lauzon, une municipalité de 7 000 habitants.
Pourquoi?
Écoutez Charles Fecteau, candidat à la mairie de Saint-Lambert-de-Lauzon, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Les sujets discutés
- Les raisons pour lesquelles il se lance en politique;
- L'absence d’élections depuis huit ans;
- L’augmentation de la dette municipale
- Le jeune homme critique le projet d’aréna et l’endettement lié à l’achat de terrains industriels invendus, prônant des projets concrets et une gestion rigoureuse;
- Le maire sortant, en poste depuis 2017, refuse de faire campagne.