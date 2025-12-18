Une priorité pour la nouvelle mairesse

L’Est de Montréal est au cœur des priorités de la nouvelle mairesse, Martinez Ferrada, qui souhaite revitaliser ce secteur marqué par d’immenses terrains contaminés et un manque de transport structurant.

Si la volonté politique semble présente, le chroniqueur Luc Ferrandez remet toutefois en question la stratégie actuelle qui consiste à «courir après les méga-projets» pour justifier la décontamination et le développement des infrastructures.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez commenter le développement de l'Est de la métropole qui est au coeur des priorités de Soraya Martinez Ferrada.