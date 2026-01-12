Officiellement candidat à la chefferie du PLQ

Bien qu'il se dise le candidat des réformes, Charles Milliard, qui a officiellement déposé sa candidature pour devenir chef du Parti libéral du Québec, explique vouloir surtout revenir à «la gestion au quotidien de l'État».

10 députés du PLQ le soutiennent dans une course qui semble, pour le moment, un long fleuve tranquille pour lui.

«Des solutions plutôt que des oppositions»: c'est de cette façon qu'il souhaite faire de la politique, lui qui se positionne d'ores et déjà comme le futur chef des libéraux.

Écoutez le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, présenter sa vision du Québec au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, lundi midi.

M. Milliard estime que le PLQ est «le seul véhicule politique nationaliste qui veut que le Canada fonctionne et qui va créer une tension utile avec le Canada».