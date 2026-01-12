 Aller au contenu
Politique provinciale
Officiellement candidat à la chefferie du PLQ

«La gestion au quotidien de l'État au Québec est important» -Charles Milliard

par 98.5

0:00
13:19

Entendu dans

La commission

le 12 janvier 2026 12:47

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«La gestion au quotidien de l'État au Québec est important» -Charles Milliard
Charles Milliard explique avoir hâte de présenter son équipe aux Québécois et aux Québécoises / La Presse Canadienne / Justin Tang

Bien qu'il se dise le candidat des réformes, Charles Milliard, qui a officiellement déposé sa candidature pour devenir chef du Parti libéral du Québec, explique vouloir surtout revenir à «la gestion au quotidien de l'État».

10 députés du PLQ le soutiennent dans une course qui semble, pour le moment, un long fleuve tranquille pour lui.

«Des solutions plutôt que des oppositions»: c'est de cette façon qu'il souhaite faire de la politique, lui qui se positionne d'ores et déjà comme le futur chef des libéraux.

Écoutez le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, présenter sa vision du Québec au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez, lundi midi.

M. Milliard estime que le PLQ est «le seul véhicule politique nationaliste qui veut que le Canada fonctionne et qui va créer une tension utile avec le Canada».

«Si on veut protéger le filet social, si on veut financer les écoles, nos institutions scolaires, nos artistes, nos agriculteurs, on va devoir générer plus de richesse. La CAQ, effectivement, s'était fait élire en 2018 sous cet auspice-là. De toute évidence, les Québécois leur tournent le dos en ce moment.»

Charles Milliard

