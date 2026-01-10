 Aller au contenu
Société
Omniprésence de Trump dans les médias

«On n'est pas des Américains et je pense qu'il faut s'en souvenir»

par 98.5

0:00
12:29

Entendu dans

Signé Lévesque

le 10 janvier 2026 11:17

Avec

Christian Dufour
Christian Dufour
Denis Lévesque
Denis Lévesque

Le président américain Donald Trump, est omniprésent dans les médias, ce qui exaspère de nombreuses personnes, selon le chroniqueur Christian Dufour. / Evan Vucci / The Associated Press

Le président américain Donald Trump est omniprésent dans les médias, ce qui exaspère de nombreuses personnes, selon le chroniqueur Christian Dufour.

Écoutez le commentateur politique en discuter, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«On n'est pas des Américains et je pense qu'il faut s'en souvenir. Je comprends qu'on est des Nord-Américains, qu'on est près d'eux autres, mais quelque part, le Canada, ce n'est pas qu'une succursale des États-Unis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problèmes, qu'il ne peut pas y avoir des dérapages, mais on n'a pas la même dynamique qu'aux États-Unis.»

Christian Dufour







