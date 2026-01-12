Face à un gouvernement autoritaire

Alors que les Iraniens se révoltent contre leur gouvernement de plus en plus impopulaire, le spécialiste du Moyen-Orient, Thomas Juneau ne croit pas que les manifestations iront jusqu'au remplacement du groupe islamiste actuellement au pouvoir.
Il nuance toutefois ses propos en expliquant que la vague d'agitation en Iran est majeure si on la compare aux précédentes qui ont eu lieu dans les deux dernières décennies et qu'il est beaucoup moins confiant cette fois-ci par rapport à sa prédiction.
Écoutez Thomas Juneau, professeur titulaire à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, analyser le tout, lundi, à La commission.
«Je ne pense pas que la chute du régime est imminente. Je pense que le gouvernement maintient encore une capacité répressive suffisante. Mais je suis beaucoup moins confiant que par le passé pour en arriver à cette conclusion-là. Le régime pourrait tomber dans une semaine, ou dans un mois, ou dans un an, puis je ne serais plus surpris alors que je ne le voyais pas venir dans le passé.»