 Aller au contenu
Politique internationale
Face à un gouvernement autoritaire

Révolte en Iran: «Je ne pense pas qu'une chute du régime est imminente»

par 98.5

0:00
10:14

Entendu dans

La commission

le 12 janvier 2026 13:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Révolte en Iran: «Je ne pense pas qu'une chute du régime est imminente»
Des manifestants devant la Maison Blanche expriment leur soutien au peuple iranien / La Presse Canadienne / AP Photo / Jose Luis Magan

Alors que les Iraniens se révoltent contre leur gouvernement de plus en plus impopulaire, le spécialiste du Moyen-Orient, Thomas Juneau ne croit pas que les manifestations iront jusqu'au remplacement du groupe islamiste actuellement au pouvoir.

Il nuance toutefois ses propos en expliquant que la vague d'agitation en Iran est majeure si on la compare aux précédentes qui ont eu lieu dans les deux dernières décennies et qu'il est beaucoup moins confiant cette fois-ci par rapport à sa prédiction.

Écoutez Thomas Juneau, professeur titulaire à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, analyser le tout, lundi, à La commission.

«Je ne pense pas que la chute du régime est imminente. Je pense que le gouvernement maintient encore une capacité répressive suffisante. Mais je suis beaucoup moins confiant que par le passé pour en arriver à cette conclusion-là. Le régime pourrait tomber dans une semaine, ou dans un mois, ou dans un an, puis je ne serais plus surpris alors que je ne le voyais pas venir dans le passé.»

Thomas Juneau

Vous aimerez aussi

Pourquoi la résistance à Donald Trump semble-t-elle frapper un mur?
Lagacé le matin
Pourquoi la résistance à Donald Trump semble-t-elle frapper un mur?
0:00
11:28
Donald Trump peut-il sérieusement attaquer les cartels de drogue au Mexique?
Le Québec maintenant
Donald Trump peut-il sérieusement attaquer les cartels de drogue au Mexique?
0:00
8:22

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Des furets pour se débarrasser des rats
Rattrapage
Nouvelle méthode inusitée
Des furets pour se débarrasser des rats
Deux «rationnels» devraient s'affronter à la prochaine élection provinciale
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
Deux «rationnels» devraient s'affronter à la prochaine élection provinciale
Une jeune bénévole de 20 ans au service des personnes en situation d'itinérance
Rattrapage
Haltes-chaleur à Montréal
Une jeune bénévole de 20 ans au service des personnes en situation d'itinérance
La maison d'un directeur d'école vandalisée par des élèves du secondaire
Rattrapage
Un jeune arrêté pour méfait
La maison d'un directeur d'école vandalisée par des élèves du secondaire
De nouvelles règles pour voyager en Europe entreront bientôt en vigueur
Rattrapage
Un visa sera nécessaire pour s'y rendre
De nouvelles règles pour voyager en Europe entreront bientôt en vigueur
Enquête criminelle sur le président de la Réserve fédérale américaine
Rattrapage
Rafale de nouvelles
Enquête criminelle sur le président de la Réserve fédérale américaine
La cérémonie des Golden Globes a pris des allures de contestation face à Trump
Rattrapage
Femme tuée par un agent du ICE
La cérémonie des Golden Globes a pris des allures de contestation face à Trump
Surcharge mentale et détresse professionnelle: que faire pour les infirmières?
Rattrapage
Absentéisme alarmant
Surcharge mentale et détresse professionnelle: que faire pour les infirmières?
Le chef du Parti populaire du Québec estime que son parti est «centriste»
Rattrapage
Une nouvelle formation politique au Québec
Le chef du Parti populaire du Québec estime que son parti est «centriste»
Un futur échange impliquant Jacob Dobes? «Je pencherais vers cette situation-là»
Rattrapage
Le ménage à trois se poursuit
Un futur échange impliquant Jacob Dobes? «Je pencherais vers cette situation-là»
Train de nuit Montréal-Boston: un projet privé qui avance
Rattrapage
Une chambre d'hôtel sur rails
Train de nuit Montréal-Boston: un projet privé qui avance
«La gestion au quotidien de l'État au Québec est important» -Charles Milliard
Rattrapage
Officiellement candidat à la chefferie du PLQ
«La gestion au quotidien de l'État au Québec est important» -Charles Milliard
La nouvelle administration de Montréal a déposé son budget
Rattrapage
Priorité historique à l'itinérance
La nouvelle administration de Montréal a déposé son budget
Du chocolat de chez nous sur les tablettes des Costco américains
Rattrapage
Production québécoise
Du chocolat de chez nous sur les tablettes des Costco américains