Face à un gouvernement autoritaire

Alors que les Iraniens se révoltent contre leur gouvernement de plus en plus impopulaire, le spécialiste du Moyen-Orient, Thomas Juneau ne croit pas que les manifestations iront jusqu'au remplacement du groupe islamiste actuellement au pouvoir.

Il nuance toutefois ses propos en expliquant que la vague d'agitation en Iran est majeure si on la compare aux précédentes qui ont eu lieu dans les deux dernières décennies et qu'il est beaucoup moins confiant cette fois-ci par rapport à sa prédiction.

Écoutez Thomas Juneau, professeur titulaire à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, analyser le tout, lundi, à La commission.