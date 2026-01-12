Le ménage à trois se poursuit

Les Canucks de Vancouver seront au Centre Bell, lundi soir, face aux Canadiens de Montréal et c'est Jacob Dobeš qui se retrouvera devant le filet du CH, ce qui surprend Martin McGuire.

Selon lui, même si les Canadiens ne sont probablement pas en pourparlers pour échanger Dobeš, un échange l'impliquant pourrait être une bonne solution pour l'équipe, qui peine à se sortir du dilemme des trois gardiens.

Concernant les Canucks, «ce n'est plus ce que c'était», mentionne Martin McGuire, l'équipe adverse se retrouvant au dernier rang de la ligue nationale.

