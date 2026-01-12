 Aller au contenu
Hockey
Le ménage à trois se poursuit

Un futur échange impliquant Jacob Dobes? «Je pencherais vers cette situation-là»

par 98.5

0:00
3:40

Entendu dans

La commission

le 12 janvier 2026 13:04

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Un futur échange impliquant Jacob Dobes? «Je pencherais vers cette situation-là»
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canucks de Vancouver seront au Centre Bell, lundi soir, face aux Canadiens de Montréal et c'est Jacob Dobeš qui se retrouvera devant le filet du CH, ce qui surprend Martin McGuire.

Selon lui, même si les Canadiens ne sont probablement pas en pourparlers pour échanger Dobeš, un échange l'impliquant pourrait être une bonne solution pour l'équipe, qui peine à se sortir du dilemme des trois gardiens.

Concernant les Canucks, «ce n'est plus ce que c'était», mentionne Martin McGuire, l'équipe adverse se retrouvant au dernier rang de la ligue nationale.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens au réseau Cogeco, développer le tout, lundi, à La commission.

Vous aimerez aussi

Sénateurs: une rumeur infondée sème la controverse au sein de l'équipe
Le hockey des Canadiens
Sénateurs: une rumeur infondée sème la controverse au sein de l'équipe
0:00
9:33
«Après la première période, je sentais que je reprenais le rythme»
Le hockey des Canadiens
«Après la première période, je sentais que je reprenais le rythme»
0:00
16:04

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Des furets pour se débarrasser des rats
Rattrapage
Nouvelle méthode inusitée
Des furets pour se débarrasser des rats
Deux «rationnels» devraient s'affronter à la prochaine élection provinciale
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
Deux «rationnels» devraient s'affronter à la prochaine élection provinciale
Une jeune bénévole de 20 ans au service des personnes en situation d'itinérance
Rattrapage
Haltes-chaleur à Montréal
Une jeune bénévole de 20 ans au service des personnes en situation d'itinérance
La maison d'un directeur d'école vandalisée par des élèves du secondaire
Rattrapage
Un jeune arrêté pour méfait
La maison d'un directeur d'école vandalisée par des élèves du secondaire
De nouvelles règles pour voyager en Europe entreront bientôt en vigueur
Rattrapage
Un visa sera nécessaire pour s'y rendre
De nouvelles règles pour voyager en Europe entreront bientôt en vigueur
Enquête criminelle sur le président de la Réserve fédérale américaine
Rattrapage
Rafale de nouvelles
Enquête criminelle sur le président de la Réserve fédérale américaine
La cérémonie des Golden Globes a pris des allures de contestation face à Trump
Rattrapage
Femme tuée par un agent du ICE
La cérémonie des Golden Globes a pris des allures de contestation face à Trump
Révolte en Iran: «Je ne pense pas qu'une chute du régime est imminente»
Rattrapage
Face à un gouvernement autoritaire
Révolte en Iran: «Je ne pense pas qu'une chute du régime est imminente»
Surcharge mentale et détresse professionnelle: que faire pour les infirmières?
Rattrapage
Absentéisme alarmant
Surcharge mentale et détresse professionnelle: que faire pour les infirmières?
Le chef du Parti populaire du Québec estime que son parti est «centriste»
Rattrapage
Une nouvelle formation politique au Québec
Le chef du Parti populaire du Québec estime que son parti est «centriste»
Train de nuit Montréal-Boston: un projet privé qui avance
Rattrapage
Une chambre d'hôtel sur rails
Train de nuit Montréal-Boston: un projet privé qui avance
«La gestion au quotidien de l'État au Québec est important» -Charles Milliard
Rattrapage
Officiellement candidat à la chefferie du PLQ
«La gestion au quotidien de l'État au Québec est important» -Charles Milliard
La nouvelle administration de Montréal a déposé son budget
Rattrapage
Priorité historique à l'itinérance
La nouvelle administration de Montréal a déposé son budget
Du chocolat de chez nous sur les tablettes des Costco américains
Rattrapage
Production québécoise
Du chocolat de chez nous sur les tablettes des Costco américains