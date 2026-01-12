 Aller au contenu
Société
Nouvelle méthode inusitée

Des furets pour se débarrasser des rats

par 98.5

0:00
11:39

Entendu dans

La commission

le 12 janvier 2026 14:58

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Des furets pour se débarrasser des rats
Des furets pour se débarrasser des rats / Adobe Stock / otsphoto

Fini les pièges à souris et le poison à rat: une nouvelle méthode pour se débarrasser des rongeurs connait du succès en France, notamment dans la ville de Lyon. Les experts se tournent vers un prédateur naturel de ces espèces, le furet.

Écoutez Kilian Martel, gérant de Fauconnerie Furetage Martel, discuter de cette nouvelle méthode, lundi, à La commission.

«On travaille avec des animaux pour gérer des problématiques animales, donc origines à l'origine aviaire. Et puis on s'est développé avec le furet parce que c'est un animal qui est naturellement un prédateur du rat et aujourd'hui donc il peut être utilisé pour le chasser directement dans des galeries, là où il y en a beaucoup trop. Et ce qui nous permet aussi d'avoir un impact direct sur la population et sur le nombre d'individus présents.»

Kilian Martel

