Nouvelle méthode inusitée

Fini les pièges à souris et le poison à rat: une nouvelle méthode pour se débarrasser des rongeurs connait du succès en France, notamment dans la ville de Lyon. Les experts se tournent vers un prédateur naturel de ces espèces, le furet.

Écoutez Kilian Martel, gérant de Fauconnerie Furetage Martel, discuter de cette nouvelle méthode, lundi, à La commission.