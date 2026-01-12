Nouvelle méthode inusitée

Fini les pièges à souris et le poison à rat: une nouvelle méthode pour se débarrasser des rongeurs connait du succès en France, notamment dans la ville de Lyon. Les experts se tournent vers un prédateur naturel de ces espèces, le furet.
Écoutez Kilian Martel, gérant de Fauconnerie Furetage Martel, discuter de cette nouvelle méthode, lundi, à La commission.
«On travaille avec des animaux pour gérer des problématiques animales, donc origines à l'origine aviaire. Et puis on s'est développé avec le furet parce que c'est un animal qui est naturellement un prédateur du rat et aujourd'hui donc il peut être utilisé pour le chasser directement dans des galeries, là où il y en a beaucoup trop. Et ce qui nous permet aussi d'avoir un impact direct sur la population et sur le nombre d'individus présents.»