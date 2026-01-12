Haltes-chaleur à Montréal

À ses 20 ans, Élisabeth Traversy, première répondante et bénévole, témoigne de son expérience comme superviseure dans les haltes-chaleur de Montréal.
Souhaitant être «au service des autres», elle collabore avec la sécurité et travaille au poste de soins pour personnes en situation d'itinérance, pour voir, par exemple, si une plaie a guéri ou pas et donner les soins qui s'imposent.
Écoutez Élisabeth Traversy, étudiante en soins infirmiers et membre de la Division de Montréal d'Ambulance Saint-Jean, expliquer le tout, lundi après-midi, à La commission.
«Au début, je me doutais, j'étais un peu pas certaine si j'allais être capable d'entrer en relation avec cette clientèle-là puis de sentir vraiment la reconnaissance puis la valorisation. Mais je les côtoie depuis maintenant un mois et demi, ça fait un mois et demi que l'opération est en cours, puis maintenant je développe des relations avec eux, puis on le voit qu'on fait une différence puis qu'on est capable même d'aider des gens à sortir de la rue, à recontacter leur famille, à recontacter leur travailleur social.»