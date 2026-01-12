Haltes-chaleur à Montréal

À ses 20 ans, Élisabeth Traversy, première répondante et bénévole, témoigne de son expérience comme superviseure dans les haltes-chaleur de Montréal.

Souhaitant être «au service des autres», elle collabore avec la sécurité et travaille au poste de soins pour personnes en situation d'itinérance, pour voir, par exemple, si une plaie a guéri ou pas et donner les soins qui s'imposent.

Écoutez Élisabeth Traversy, étudiante en soins infirmiers et membre de la Division de Montréal d'Ambulance Saint-Jean, expliquer le tout, lundi après-midi, à La commission.