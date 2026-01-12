 Aller au contenu
Société
Haltes-chaleur à Montréal

Une jeune bénévole de 20 ans au service des personnes en situation d'itinérance

par 98.5

0:00
7:22

Entendu dans

La commission

le 12 janvier 2026 14:50

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Une jeune bénévole de 20 ans au service des personnes en situation d'itinérance
La commission / Cogeco Média

À ses 20 ans, Élisabeth Traversy, première répondante et bénévole, témoigne de son expérience comme superviseure dans les haltes-chaleur de Montréal.

Souhaitant être «au service des autres», elle collabore avec la sécurité et travaille au poste de soins pour personnes en situation d'itinérance, pour voir, par exemple, si une plaie a guéri ou pas et donner les soins qui s'imposent.

Écoutez Élisabeth Traversy, étudiante en soins infirmiers et membre de la Division de Montréal d'Ambulance Saint-Jean, expliquer le tout, lundi après-midi, à La commission.

«Au début, je me doutais, j'étais un peu pas certaine si j'allais être capable d'entrer en relation avec cette clientèle-là puis de sentir vraiment la reconnaissance puis la valorisation. Mais je les côtoie depuis maintenant un mois et demi, ça fait un mois et demi que l'opération est en cours, puis maintenant je développe des relations avec eux, puis on le voit qu'on fait une différence puis qu'on est capable même d'aider des gens à sortir de la rue, à recontacter leur famille, à recontacter leur travailleur social.»

Élisabeth Traversy

Vous aimerez aussi

100 M$ pour l'itinérance: «C'est un message fort que la mairesse nous envoie»
Le Québec maintenant
100 M$ pour l'itinérance: «C'est un message fort que la mairesse nous envoie»
0:00
6:44
Le mystérieux manuscrit de Voynich «qui résiste à tout»
Radio textos
Le mystérieux manuscrit de Voynich «qui résiste à tout»
0:00
17:18

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Des furets pour se débarrasser des rats
Rattrapage
Nouvelle méthode inusitée
Des furets pour se débarrasser des rats
Deux «rationnels» devraient s'affronter à la prochaine élection provinciale
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
Deux «rationnels» devraient s'affronter à la prochaine élection provinciale
La maison d'un directeur d'école vandalisée par des élèves du secondaire
Rattrapage
Un jeune arrêté pour méfait
La maison d'un directeur d'école vandalisée par des élèves du secondaire
De nouvelles règles pour voyager en Europe entreront bientôt en vigueur
Rattrapage
Un visa sera nécessaire pour s'y rendre
De nouvelles règles pour voyager en Europe entreront bientôt en vigueur
Enquête criminelle sur le président de la Réserve fédérale américaine
Rattrapage
Rafale de nouvelles
Enquête criminelle sur le président de la Réserve fédérale américaine
La cérémonie des Golden Globes a pris des allures de contestation face à Trump
Rattrapage
Femme tuée par un agent du ICE
La cérémonie des Golden Globes a pris des allures de contestation face à Trump
Révolte en Iran: «Je ne pense pas qu'une chute du régime est imminente»
Rattrapage
Face à un gouvernement autoritaire
Révolte en Iran: «Je ne pense pas qu'une chute du régime est imminente»
Surcharge mentale et détresse professionnelle: que faire pour les infirmières?
Rattrapage
Absentéisme alarmant
Surcharge mentale et détresse professionnelle: que faire pour les infirmières?
Le chef du Parti populaire du Québec estime que son parti est «centriste»
Rattrapage
Une nouvelle formation politique au Québec
Le chef du Parti populaire du Québec estime que son parti est «centriste»
Un futur échange impliquant Jacob Dobes? «Je pencherais vers cette situation-là»
Rattrapage
Le ménage à trois se poursuit
Un futur échange impliquant Jacob Dobes? «Je pencherais vers cette situation-là»
Train de nuit Montréal-Boston: un projet privé qui avance
Rattrapage
Une chambre d'hôtel sur rails
Train de nuit Montréal-Boston: un projet privé qui avance
«La gestion au quotidien de l'État au Québec est important» -Charles Milliard
Rattrapage
Officiellement candidat à la chefferie du PLQ
«La gestion au quotidien de l'État au Québec est important» -Charles Milliard
La nouvelle administration de Montréal a déposé son budget
Rattrapage
Priorité historique à l'itinérance
La nouvelle administration de Montréal a déposé son budget
Du chocolat de chez nous sur les tablettes des Costco américains
Rattrapage
Production québécoise
Du chocolat de chez nous sur les tablettes des Costco américains