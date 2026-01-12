Un jeune arrêté pour méfait

Des jeunes d'une école secondaire de la région de Chaudière-Appalaches sont entrés par infraction dans le domicile de leur directeur d'école pour y commettre du vandalisme. Une histoire invraisemblable de violences envers le personnel scolaire qui se transporte cette fois en dehors des murs de l'école.



Plusieurs jeunes ont été rencontrés par la Sûreté du Québec. L'un d'entre eux a été arrêté pour méfait.

Écoutez André Bernier, président de l’Association québécoise du personnel de direction des écoles, lundi, à La commission.