Politique municipale
300 logements subventionnés vacants

Itinérance et bureaucratie à Montréal: «Il faut aller beaucoup plus rapidement»

par 98.5

0:00
12:14

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 décembre 2025 07:45

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Soraya Martinez Ferrada / Cogeco Média

La nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, discute de la crise de l’itinérance, évoquant l’ouverture d’une halte-chaleur temporaire à l’Hôtel-Dieu de Montréal et la nécessité de répartir les ressources sur tout le territoire. 

Écoutez celle qui a succédé à Valérie Plante le 5 novembre dernier, Soraya Martinez Ferrada, en entrevue à Lagacé le matin, mercredi.

«Le filet social qu'on veut donner à nos itinérants, puis à nos personnes qui sont dans la rue, il doit être porté par l'ensemble du territoire de Montréal. On doit donc d'assurer des plus petites places, un peu plus dans d'autres quartiers pour s'assurer que tout le monde porte un peu le filet social.»

Soraya Martinez Ferrada

Elle souligne l’importance de la cohabitation sociale et mentionne 300 logements vacants à l’Office municipal d’habitation de Montréal, freinés par des exigences administratives.

Martinez Ferrara insiste sur l’efficacité, la dignité et la tolérance citoyenne pour résoudre la crise.

