300 logements subventionnés vacants

La nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, discute de la crise de l’itinérance, évoquant l’ouverture d’une halte-chaleur temporaire à l’Hôtel-Dieu de Montréal et la nécessité de répartir les ressources sur tout le territoire.

