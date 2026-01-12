Absentéisme alarmant

Le réseau de la santé québécois traverse une crise d'absentéisme sans précédent, avec des milliers d'infirmières actuellement en arrêt de travail.

Dans certaines régions comme la Montérégie, le taux d'absentéisme atteint des sommets de 18 %, bien au-delà du seuil critique de 4 %.

Alors que les syndicats pointent du doigt la gestion du réseau, Luc Ferrandez propose une approche radicale inspirée de l'histoire militaire: la méthode du «tourniquet».

Selon lui, la rotation systématique des tâches permettrait d'éviter l'épuisement chronique des employés affectés aux secteurs les plus lourds, comme les urgences, en alternant avec des postes moins stressants.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en débattre, lundi, à La commission.