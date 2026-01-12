Femme tuée par un agent du ICE

600 manifestations ont eu lieu depuis qu'un agent du ICE a tué une femme à Minneapolis et les contestations se poursuivent, cette fois-ci à la cérémonie des Golden Globes d'Hollywood devant le monde entier.

Le correspondant à Hollywood, Henry Arnaud, explique que Mark Ruffalo, acteur et producteur de cinéma, a par exemple qualifié Donald Trump de criminel lors de l'événement.

Ariana Grande, qui, rappelons-le, a joué dans le film Wicked, elle, portait le pin «Be Good», mention qui dénonce la présence du ICE dans les grandes villes américaines.

Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, en dire plus sur le sujet, lundi, à l'émission La commission.