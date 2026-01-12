 Aller au contenu
Femme tuée par un agent du ICE

La cérémonie des Golden Globes a pris des allures de contestation face à Trump

par 98.5

0:00
7:48

Entendu dans

La commission

le 12 janvier 2026 13:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

La cérémonie des Golden Globes a pris des allures de contestation face à Trump
Henry Arnaud / Cogeco Média

600 manifestations ont eu lieu depuis qu'un agent du ICE a tué une femme à Minneapolis et les contestations se poursuivent, cette fois-ci à la cérémonie des Golden Globes d'Hollywood devant le monde entier.

Le correspondant à Hollywood, Henry Arnaud, explique que Mark Ruffalo, acteur et producteur de cinéma, a par exemple qualifié Donald Trump de criminel lors de l'événement.

Ariana Grande, qui, rappelons-le, a joué dans le film Wicked, elle, portait le pin «Be Good», mention qui dénonce la présence du ICE dans les grandes villes américaines.

Écoutez Henry Arnaud, correspondant à Hollywood, en dire plus sur le sujet, lundi, à l'émission La commission.

«Le grand changement qu'il faut noter, c'est que depuis l'attaque du Capitole à Washington, le 6 janvier, lorsque Trump a été contraint, forcé de quitter la Maison-Blanche, Hollywood a énormément changé. Il y a très, très peu de grandes stars qui osent prendre la parole.»

Henry Arnaud

