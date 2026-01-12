Priorité historique à l'itinérance

La nouvelle administration de la mairesse Soraya Martinez Ferrada a déposé son premier budget à l'Hôtel de ville de Montréal.

Ce budget se distingue par un investissement record de 30 millions de dollars pour l'itinérance et un programme de 600 millions sur 10 ans pour le logement.

Malgré une volonté de rigueur, le compte de taxes foncières augmentera en moyenne de 3,8 %, avec des disparités importantes selon les arrondissements, comme à L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (6,3 %).

L'administration prévoit également 26 milliards de dollars sur une décennie pour les infrastructures routières et le réseau d'aqueduc.

