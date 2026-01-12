 Aller au contenu
Politique
Si Trump met sa menace à exécution

«Envahir et prétendre annexer le Groenland, on rentrerait dans un nouveau monde»

par 98.5

0:00
16:55

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 janvier 2026 07:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Envahir et prétendre annexer le Groenland, on rentrerait dans un nouveau monde»
Stéphane Dion / Sean Kilpatrick/ La Presse Canadienne

De retour de ses missions diplomatiques en Europe, l’ancien ministre Stéphane Dion analyse les tensions mondiales actuelles.

Il s'inquiète particulièrement des velléités de Donald Trump envers le Groenland, y voyant un point de rupture potentiel pour l'ordre international et l'OTAN.

L'ancien ministre des Affaires étrangères du Canada aborde également la montée des nationalismes, tant en Europe qu'au Canada, qualifiant la situation de «phénomène de majorité inquiète».

Enfin, il réitère son attachement à la fédération canadienne, prévenant qu'un troisième référendum au Québec serait une erreur grave dans un monde de plus en plus protectionniste.

Stéphane Dion, ancien ministre des Affaires étrangères du Canada et ex-ambassadeur du Canada en Europe, partager son avis sur l'actualité politique, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

«S'ils [les États-Unis] devaient en effet envahir et prétendre annexer le Groenland, là, on rentrerait dans un nouveau monde.»

Stéphane Dion

Vous aimerez aussi

«C'est un assassinat, dites-moi pas que c'est une bavure policière»
Signé Lévesque
«C'est un assassinat, dites-moi pas que c'est une bavure policière»
0:00
10:46
Élection 2026 : «Éric Duhaime ne veut pas perdre de temps»
Le Québec maintenant
Élection 2026 : «Éric Duhaime ne veut pas perdre de temps»
0:00
8:23

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
CF Montréal: un camp d'entraînement sous le signe du scepticisme
Rattrapage
Soccer, NFL et tennis
CF Montréal: un camp d'entraînement sous le signe du scepticisme
Nouvelle loi en Australie: un vœu pieux difficile à appliquer?
Rattrapage
Réseaux sociaux interdits aux moins de 16 ans
Nouvelle loi en Australie: un vœu pieux difficile à appliquer?
Big Brother Célébrités: un retour payant pour des vedettes établies
Rattrapage
Début de la 6e saison
Big Brother Célébrités: un retour payant pour des vedettes établies
Iran: «Les forces de l'ordre visent la tête, les yeux, le cou systématiquement»
Rattrapage
Répression sanglante et à huis clos
Iran: «Les forces de l'ordre visent la tête, les yeux, le cou systématiquement»
Rachat d'armes à feu: un projet pilote au bilan squelettique
Rattrapage
Taux de participation faible
Rachat d'armes à feu: un projet pilote au bilan squelettique
Multiplication de nids-de-poule: «On récolte le fruit de cette négligence-là»
Rattrapage
Entretien et réfection des routes
Multiplication de nids-de-poule: «On récolte le fruit de cette négligence-là»
Soulager le portefeuille des Américains: la proposition audacieuse de Trump
Rattrapage
Plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit
Soulager le portefeuille des Américains: la proposition audacieuse de Trump
«Charles Milliard, c'est lisse... je veux savoir ce qu'il a dans les tripes»
Rattrapage
Course à la chefferie du PLQ
«Charles Milliard, c'est lisse... je veux savoir ce qu'il a dans les tripes»
L’Internet coupé en Iran: une arme moderne de répression
Rattrapage
Entre censure numérique et tendances virales
L’Internet coupé en Iran: une arme moderne de répression
Spécial «à toute vitesse» | L'énigme du lundi 12 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «à toute vitesse» | L'énigme du lundi 12 janvier
Succès et humour grinçant: le bilan des Golden Globes
Rattrapage
L'animatrice Nikki Glaser décapante
Succès et humour grinçant: le bilan des Golden Globes
Soulèvement en Iran: «Les morgues ne suffisent plus»
Rattrapage
Répression sanglante
Soulèvement en Iran: «Les morgues ne suffisent plus»
Peter Philip Czaputowicz encore trop dangereux pour sortir de prison
Rattrapage
Il a tué un homme avec une fourchette à BBQ
Peter Philip Czaputowicz encore trop dangereux pour sortir de prison
Les champions en titre du Super Bowl sont éliminés
Rattrapage
NFL
Les champions en titre du Super Bowl sont éliminés