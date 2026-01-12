Si Trump met sa menace à exécution

De retour de ses missions diplomatiques en Europe, l’ancien ministre Stéphane Dion analyse les tensions mondiales actuelles.

Il s'inquiète particulièrement des velléités de Donald Trump envers le Groenland, y voyant un point de rupture potentiel pour l'ordre international et l'OTAN.

L'ancien ministre des Affaires étrangères du Canada aborde également la montée des nationalismes, tant en Europe qu'au Canada, qualifiant la situation de «phénomène de majorité inquiète».

Enfin, il réitère son attachement à la fédération canadienne, prévenant qu'un troisième référendum au Québec serait une erreur grave dans un monde de plus en plus protectionniste.

Stéphane Dion, ancien ministre des Affaires étrangères du Canada et ex-ambassadeur du Canada en Europe, partager son avis sur l'actualité politique, lundi, au micro de Patrick Lagacé.