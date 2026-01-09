Production québécoise

Une entreprise chocolatière québécoise vient de signer un contrat important avec la chaîne Costco pour vendre ses produits aux États-Unis.

À l’occasion du Super Bowl, les habitants de certains États américains pourront aller acheter des ballons de football en chocolat produits au Québec par Rochef Chocolatier.

L’entreprise poursuit sa croissance internationale en exportant des produits au Mexique et aux États-Unis pour Pâques.

Écoutez Roch Fournier, président chez Rochef Chocolatier inc., revenir sur ce contrat important, vendredi, à La Commission.