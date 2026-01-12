Une nouvelle formation politique au Québec

Un parti politique «pour le peuple et par le peuple», c'est tel que le décrit Sylvain Pariseau, fondateur du Parti populaire du Québec (PPQ), une nouvelle organisation politique dans la province.

Sylvain Pariseau explique que son parti se place «au centre», tout en estimant que la population n'a pas assez écouté ce que Maxime Bernier, chef du parti portant le même nom au fédéral, a à dire.

Le chef du PPQ estime que le Parti conservateur du Québec ne respecterait pas ses promesses s'il était conduit à la tête d'un gouvernement au Québec.

Se décrivant comme un athée politique, il mentionne aussi que la dernière fois qu'il a voté sur la scène politique canadienne, ses trois derniers votes étaient en faveur de Jack Layton du NPD.

Le Québec a-t-il besoin d'un autre parti politique?

Écoutez le chef et fondateur du Parti populaire du Québec, Sylvain Pariseau, répondre à la question lundi, au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau, à La commission.

Notons que pour le moment, le parti compte 107 membres.