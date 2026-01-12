Deux «rationnels» pourraient s'affronter lors de la prochaine élection provinciale, selon Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, soit Charles Milliard, prochain chef potentiel du Parti libéral du Québec et Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois.

Toujours d'après les deux animateurs, François Legault, lui, devrait se présenter comme étant un chef ayant de l'expérience politique et gouvernementale.

Écoutez la bonne nouvelle de la journée des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, à l'émission La commission, lundi.

