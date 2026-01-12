Un visa sera nécessaire pour s'y rendre

De nouvelles règles pour voyager en Europe devraient entrer en vigueur à la mi-2026 et les Canadiens devront notamment posséder un visa pour se rendre dans les pays de l'espace Schengen.

Ce visa devrait coûter 20 à 30 dollars selon la destination visitée et les empreintes digitales des voyageurs ont déjà commencé à être prises afin de les identifier.

Selon Éric Boissonneault de l'Association des agents de voyages du Québec, ces mesures sont une réponse des pays de l'espace Schengen face à des règles similaires que le Canada a imposées à ces mêmes États.

Écoutez Éric Boissonneault, vice-président de l'Association des agents de voyages du Québec, donner ses conseils au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.