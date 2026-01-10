Abolition du PEQ

Ben Mahi, ambassadeur de Montréal pour le 375e de la ville en 2017, pourrait maintenant être expulsé du Québec en raison de l’abolition du programme d'expérience québécois (PEQ) il y a quelques mois.
Écoutez-le raconter son histoire, qui représente celle de plusieurs immigrants dans la même situation, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Le nouveau programme du PSQ, c'est un joyeux bazar parce que c'est selon des critères. Je peux ne pas être sélectionné alors qu'avec le programme du PEC, j'ai signé un contrat en me disant qu'au bout de 24 mois, j'allais pouvoir appliquer pour ma résidence. Là, c'est beaucoup de frais, c'est beaucoup de stress, et je n’ai aucune assurance via le PSQ d'avoir ma résidence permanente.»