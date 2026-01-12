Une chambre d'hôtel sur rails

L’ancien député François Rebello, aujourd’hui à la tête de l’entreprise Train Hôtel, a fait le point sur son projet de liaison ferroviaire nocturne entre Montréal et Boston.

Bien que les négociations avec les propriétaires des rails (CN, CP, CSX) soient complexes, Rebello annonce une avancée majeure: l’État du Maine a officiellement pris le leadership pour faciliter les discussions législatives.

Ce modèle d'affaires mise sur la «qualité du temps» plutôt que sur la vitesse, offrant une alternative compétitive à la voiture et à l'avion.

Le projet, financé par des investisseurs privés, pourrait voir le jour d'ici deux à trois ans.

Écoutez François Rebello, président de l’entreprise Train-Hôtel, expliquer le tout, lundi, à La commission.