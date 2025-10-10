Élections municipales en Estrie et au Saguenay

Un fort taux d’élus municipaux a été élu sans opposition en Estrie avant même les élections municipales du 2 novembre.

Plusieurs dossiers retiennent l’attention dans cette région : des enjeux de salaires et de responsabilités, ainsi que la candidature d’un sympathisant des Hells Angels, qui soulève des questions juridiques.

À Saguenay, la course semble se jouer entre l’ancienne ministre des Affaires municipales Andrée Laforest et la mairesse sortante Julie Dufour, reconnue coupable de manœuvre électorale frauduleuse au mois d’août.

Écoutez les journalistes de Cogeco Nouvelles Jean‑François Desaulniers, en Estrie, et Léa Compartino, au Saguenay–Lac‑St‑Jean, brosser le portrait de l’avancée de la campagne municipale dans leur région.