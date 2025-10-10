Élections municipales 2025

TVA Nouvelles rapporte que deux candidats aux élections municipales du 2 novembre prochain sont des membres en règle de groupes proches des Hells Angels.

En Estrie, Sylvain Vallée, un membre des Gitans de Sherbrooke, se présente pour être conseiller municipal à Cookshire-Eaton. Dans Lanaudière, c’est la candidature au poste de maire de Mandeville de Pascal Bergeron, affilié aux Destroyers de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, qui fait réagir.

Mercredi, la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, a saisi le Directeur général des élections pour trancher sur cette situation. Mais quels sont ses leviers?

Écoutez la porte-parole d’Élections Québec, Julie St-Arnaud Drolet, réagir à ce sujet, vendredi, à La commission.