 Aller au contenu
Politique municipale
Élections municipales 2025

Candidats proches des Hells Angels: quel recours pour Élections Québec?

par 98.5

0:00
4:06

Entendu dans

La commission

le 10 octobre 2025 13:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Candidats proches des Hells Angels: quel recours pour Élections Québec?
Deux candidats aux élections municipales du 2 novembre prochain sont des membres en règle de groupes proches des Hells Angels. / Darryl Dyck / La Presse Canadienne

TVA Nouvelles rapporte que deux candidats aux élections municipales du 2 novembre prochain sont des membres en règle de groupes proches des Hells Angels.

En Estrie, Sylvain Vallée, un membre des Gitans de Sherbrooke, se présente pour être conseiller municipal à Cookshire-Eaton. Dans Lanaudière, c’est la candidature au poste de maire de Mandeville de Pascal Bergeron, affilié aux Destroyers de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, qui fait réagir.

Mercredi, la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, a saisi le Directeur général des élections pour trancher sur cette situation. Mais quels sont ses leviers?

Écoutez la porte-parole d’Élections Québec, Julie St-Arnaud Drolet, réagir à ce sujet, vendredi, à La commission.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Pas dans ma cour»: l'expérience et les anecdotes de l'ex-maire Stéphane Gendron
Radio textos
«Pas dans ma cour»: l'expérience et les anecdotes de l'ex-maire Stéphane Gendron
0:00
23:34
Marie-Ève Dicaire: du ring de boxe à l'arène municipale
Le Québec maintenant
Marie-Ève Dicaire: du ring de boxe à l'arène municipale
0:00
7:12

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Une campagne électorale de qualité à Montréal
La bonne nouvelle du jour
Une campagne électorale de qualité à Montréal
Pour ou contre les réceptionnistes virtuelle?
Télétravail
Pour ou contre les réceptionnistes virtuelle?
Meilleures inventions depuis 2000: «Le Bixi a changé le visage des métropoles»
Classement du magazine «Time»
Meilleures inventions depuis 2000: «Le Bixi a changé le visage des métropoles»
Doit-on imposer des sanctions contre les parents toxiques dans les arénas?
Hausse des cas
Doit-on imposer des sanctions contre les parents toxiques dans les arénas?
Le Bloc québécois réclame le retour du train de passagers Matapédia-Gaspé
VIA Rail
Le Bloc québécois réclame le retour du train de passagers Matapédia-Gaspé
Des enseignants obligés de changer des couches à la maternelle
Autonomie des enfants
Des enseignants obligés de changer des couches à la maternelle
Droit à l'avortement dans la Constitution québécoise: des dérapages possibles?
Liberté de choix
Droit à l'avortement dans la Constitution québécoise: des dérapages possibles?
Une enquête publique sur les décès impliquant des camions lourds ordonnée
Sécurité routière
Une enquête publique sur les décès impliquant des camions lourds ordonnée
Le syndicat de Postes Canada change de stratégie
Conflit de travail
Le syndicat de Postes Canada change de stratégie
Les chauffeurs d'autobus de la STM pourraient déclencher une grève
Conflit de travail
Les chauffeurs d'autobus de la STM pourraient déclencher une grève
Israël devrait confirmer la signature d'une entente de cessez-le-feu à Gaza
La bonne nouvelle du jour
Israël devrait confirmer la signature d'une entente de cessez-le-feu à Gaza
«C'est un outil essentiel pour les personnes qui essaient de quitter le tabac»
Vapotage
«C'est un outil essentiel pour les personnes qui essaient de quitter le tabac»
Le candidat à l'élection municipale sympathisant des Hell's Angels: que faire?
Rafale de nouvelles
Le candidat à l'élection municipale sympathisant des Hell's Angels: que faire?
50% moins de pluie cet été: des niveaux d'eau sous les seuils critiques
Sécheresses au Québec
50% moins de pluie cet été: des niveaux d'eau sous les seuils critiques
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30