Pour le président américain Donald Trump, la négociation du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas représente une victoire.
Écoutez l'analyste Valérie Beaudoin spécialisée en politique américaine commenter ce dossier au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Donald Trump peut se targuer d'avoir fait bouger les choses dans le conflit entre Israël et le Hamas;
- Une alliée inattendue pour les démocrates dans la paralysie budgétaire aux États-Unis;
- Donald Trump et Robert Kennedy Jr. avancent des théories controversées sur l’autisme.