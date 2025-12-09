 Aller au contenu
Longue entrevue de Donald Trump

Trump a un taux d’approbation économique de 36 %

le 9 décembre 2025 17:53

La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le président américain Donald Trump a accordé une longue entrevue au média américain Politico. L’état de l’économie américaine était l’un des sujets abordés.

Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Trump critique les dirigeants européens, évoque la Russie, l’Ukraine, Jerome Powell et l’économie américaine;
  • Selon des sondages, 65 % des Américains estiment que les politiques de Trump augmentent le coût de la vie, et son taux d’approbation économique est de 36 %;
  • Trump s’attribue la note A+ pour l’économie, mais annonce une aide de 12 milliards de dollars aux agriculteurs américain.

