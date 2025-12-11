Donald Trump

L'administration Trump cherche à resserrer les exigences d'entrée aux frontières américaines avec des mesures considérées comme très intenses.

Outre la nouvelle règle qui exigera que les Canadiens soient photographiés à l'entrée et à la sortie du territoire, l'administration veut resserrer les exigences encore plus, avec l'accès à l'historique des réseaux sociaux des touristes qui souhaitent voyager sans visa.

Cette mesure, qui pourrait être appliquée d'ici 60 jours, concernerait 42 pays, incluant des pays occidentaux, comme la France, l'Allemagne, le Japon et l'Australie.

