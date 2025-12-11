 Aller au contenu
Politique internationale
Donald Trump

Les États-Unis veulent fouiller vos réseaux sociaux aux douanes

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 11 décembre 2025 07:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Les États-Unis veulent fouiller vos réseaux sociaux aux douanes
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

L'administration Trump cherche à resserrer les exigences d'entrée aux frontières américaines avec des mesures considérées comme très intenses.

Outre la nouvelle règle qui exigera que les Canadiens soient photographiés à l'entrée et à la sortie du territoire, l'administration veut resserrer les exigences encore plus, avec l'accès à l'historique des réseaux sociaux des touristes qui souhaitent voyager sans visa.

Cette mesure, qui pourrait être appliquée d'ici 60 jours, concernerait 42 pays, incluant des pays occidentaux, comme la France, l'Allemagne, le Japon et l'Australie.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.

