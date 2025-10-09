Un accord sur la libération des otages à Gaza a été conclu officiellement, jeudi matin.

Cela a nécessité de la pression du président Trump sur Benyamin Netanyahou et la coordination diplomatique avec le Qatar, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et la Turquie.

Le plan, composé de 20 points, s'oppose au déplacement forcé des Gazaouis et évoque un État palestinien, mais reste vague.

Les enjeux incluent la poursuite des bombardements israéliens, la gestion des prisonniers, l'aide humanitaire entravée par des gangs soutenus partiellement par Israël, et les intérêts économiques de Donald Trump et de Jared Kushner dans la région.

Les sceptiques étaient nombreux et pourtant le président américain a réussi son pari.

Comment cet accord d’un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël a été possible?

Écoutez Thomas Juneau, professeur titulaire à l'École supérieure d’affaires publiques et internationales de l'Université d’Ottawa, brosser le portrait de la situation, jeudi, à La commission.