Société
Santé mentale

Dépression majeure: quand les médicaments ne suffisent plus

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 9 octobre 2025 11:00

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Dépression majeure: quand les médicaments ne suffisent plus
La consommation d’antidépresseurs a augmenté de 30 % depuis la covid-19. / Proxima Studio/ Adobe Stock

Près d'un tiers des personnes atteintes de dépression majeure ne répondent pas aux antidépresseurs traditionnels.

À la veille de la Journée mondiale de la santé mentale, la fondatrice de la clinique médicale Avya, Véronique Coulombe, soutient qu'on ne parle pas assez des solutions de rechange disponibles lorsque les médicaments échouent.

Quelles sont les solutions?

Écoutez Véronique Coulombe, fondatrice de la clinique médicale Avya, parler des traitements contre la dépression majeure, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«On ne parle pas assez de la complexité d'obtenir un diagnostic en santé mentale, et un diagnostic qui est complet. On ne parle pas assez du parcours, non plus, de guérison, qui est ni rapide et surtout pas linéaire pour la majorité des gens.»

Véronique Coulombe

