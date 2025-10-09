Près d'un tiers des personnes atteintes de dépression majeure ne répondent pas aux antidépresseurs traditionnels.

À la veille de la Journée mondiale de la santé mentale, la fondatrice de la clinique médicale Avya, Véronique Coulombe, soutient qu'on ne parle pas assez des solutions de rechange disponibles lorsque les médicaments échouent.

Quelles sont les solutions?

Écoutez Véronique Coulombe, fondatrice de la clinique médicale Avya, parler des traitements contre la dépression majeure, au micro de Marie-Eve Tremblay.