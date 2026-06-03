Accident mortel dans un parc à LaSalle

Après le tragique accident impliquant un jeu gonflable qui a coûté la vie à une fillette de trois ans, dimanche, à LaSalle, une campagne de sociofinancement a été lancée pour soutenir ses proches dans cette épreuve.

Mercredi midi, plus de 350 000 dollars avaient été amassés pour la famille endeuillée en seulement quelques heures.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point sur les actualités du jour, mercredi, à La Commission.

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