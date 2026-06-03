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Accident mortel dans un parc à LaSalle

350 000 dollars récoltés pour les proches de la petite Ava

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 3 juin 2026 12:17

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
350 000 dollars récoltés pour les proches de la petite Ava
La commission / Cogeco Média

Après le tragique accident impliquant un jeu gonflable qui a coûté la vie à une fillette de trois ans, dimanche, à LaSalle, une campagne de sociofinancement a été lancée pour soutenir ses proches dans cette épreuve.

Mercredi midi, plus de 350 000 dollars avaient été amassés pour la famille endeuillée en seulement quelques heures.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point sur les actualités du jour, mercredi, à La Commission.

Autres sujets abordés

  • Le pouvoir d’achat des Québécois a augmenté avec la CAQ;
  • La visite de l’ambassadeur des États-Unis au Canada ne fait pas l’unanimité.

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