Élections du 2 novembre

Deux candidats rivaux débattent de plusieurs enjeux qui touchent la métropole.

Ils expliquent leur vision sur la possibilité d'apporter des solutions structurantes à la congestion, l'itinérance et la crise du logement.

Écoutez un débat entre Élise Tanguay, candidate de Projet Montréal dans le Sud-Ouest, et Gabriel Retta, candidat d’Ensemble Montréal dans Saint-Léonard-Ouest, mercredi midi, à l'émission La commission.