Élections du 2 novembre

Deux candidats rivaux débattent de plusieurs enjeux qui touchent la métropole.
Ils expliquent leur vision sur la possibilité d'apporter des solutions structurantes à la congestion, l'itinérance et la crise du logement.
Écoutez un débat entre Élise Tanguay, candidate de Projet Montréal dans le Sud-Ouest, et Gabriel Retta, candidat d’Ensemble Montréal dans Saint-Léonard-Ouest, mercredi midi, à l'émission La commission.
«Ce qui m'amène à me présenter, c'est la vision de Luc Rabouin en logement. Je pense qu'on a, et de loin, le meilleur plan, voire le seul, pour lutter contre la crise du logement et la crise de l'itinérance, l'explosion des loyers à Montréal. Ensemble Montréal a malheureusement envie de mettre la hache dans un des seuls règlements, en ce moment, qui nous permet d'avoir de l'inclusion de logement à but non lucratif dans les grands projets de développement.»
«On met la hache dans ce programme parce que c'est un fiasco total. Moi, je salue et je suis content de me présenter avec Soraya Martinez, une femme pragmatique, une femme qui écoute.»