Opération de déneigement

Il sera maintenant plus facile de se stationner à Laval, lors des opérations de déneigement.

5 000 panneaux de signalisation «intelligents», conçus par une entreprise québécoise, seront installés dans des quartiers denses comme Chomedey, Laval-des-Rapides et Pont-Viau.

Cette technologie permettra un affichage dynamique en temps réel et vise à augmenter de 30 % la disponibilité des places de stationnement. Le coût du projet s'élève à 36 millions de dollars.

