Politique internationale
Visite de Mark Carney à Washington

Certains propos de Trump: «Ce n'est pas annonciateur de bonnes nouvelles»

par 98.5

Le Québec maintenant

le 7 octobre 2025 16:32

Philippe Cantin
Le premier ministre du Canada, Mark Carney en visite à Washington / Adrian Wyld / La Presse canadienne

Le président Donald Trump a affirmé que Mark Carney, avec lequel il s'est entretenu mardi, partira de Washington très heureux. Cette discussion représente-t-elle vraiment un gain pour le Canada?

Écoutez Richard Ouellet, professeur de droit international économique à la Faculté de Droit de l’Université Laval, se pencher sur la question au micro de Philippe Cantin.

«Donald Trump a employé un vocabulaire qui, je pense, pour l'avenir, peut nous inquiéter un petit peu. Il a dit que le Canada et les États-Unis avaient un amour mutuel, mais un conflit naturel, et qu'on était en compétition. Ça, c'est un discours qui n'est pas très pro libre-échange. Bien qu'aujourd'hui le ton était convivial, je trouve que ce n’est pas annonciateur de bonnes nouvelles pour l'an prochain, quand on va renégocier l'accord.»

Richard Ouellet

