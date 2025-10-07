Visite de Mark Carney à Washington

Le président Donald Trump a affirmé que Mark Carney, avec lequel il s'est entretenu mardi, partira de Washington très heureux. Cette discussion représente-t-elle vraiment un gain pour le Canada?

Écoutez Richard Ouellet, professeur de droit international économique à la Faculté de Droit de l’Université Laval, se pencher sur la question au micro de Philippe Cantin.