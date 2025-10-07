La compagnie de bouillons Canton offre du bouillon gratuit à tous les Québécois qui portent le nom de famille Bouillon. Les gens sont invités à réclamer leur coupon sur le site de l'entreprise.
Écoutez la bonne nouvelle du jour, mardi, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
Autres sujets abordés:
- La rencontre entre Donald Trump et Mark Carney;
- Pour la première fois en 50 ans, les énergies nouvelles et renouvelables ont dépassé le charbon en production mondiale à la fin du premier semestre de 2025.