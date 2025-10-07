Grève étudiante

Les étudiants des cégeps et des universités sont en grève pour deux jours en soutien à la Palestine et à la bande de Gaza. Des centaines de personnes manifestent au centre-ville de Montréal.

Les associations étudiantes et les organisateurs n'ont pas fourni l'itinéraire aux policiers.

Un grand rassemblement est prévu vers 16h30 au square Victoria. D'autres rassemblements sont également prévus en soirée près de la Place des Arts.

