Société
Grève étudiante

Des centaines de manifestants au centre-ville en soutien à Gaza

par 98.5

0:00
2:25

Entendu dans

La commission

le 7 octobre 2025 14:35

Avec

Any Guillemette
Any Guillemette
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Des centaines de manifestants au centre-ville en soutien à Gaza
Les associations étudiantes et les organisateurs n'ont pas fourni l'itinéraire aux policiers. / Any Guillemette/Cogeco Média

Les étudiants des cégeps et des universités sont en grève pour deux jours en soutien à la Palestine et à la bande de Gaza. Des centaines de personnes manifestent au centre-ville de Montréal.

Les associations étudiantes et les organisateurs n'ont pas fourni l'itinéraire aux policiers.

Un grand rassemblement est prévu vers 16h30 au square Victoria. D'autres rassemblements sont également prévus en soirée près de la Place des Arts.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles, Any Guillemette, faire le point sur la manifestation en cours au centre-ville, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Les rues se ferment et s'ouvrent au fil du passage du cortège qui est passablement long. Donc, ce serait possible dans les prochaines heures de rester pris dans la circulation au centre-ville.»

Any Guillemette

