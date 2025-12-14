Transfuges politiques

De nombreux députés ont récemment quitté leur formation politique pour devenir indépendant, ou ont joint un nouveau parti.
Certains sont toutefois critiques à l'égard de ces élus, puisque, majoritairement, les électeurs leur ont accordé leur vote en raison de leur couleur politique.
Écoutez Christian Dufour en discuter lors de sa chronique dimanche au micro de Denis Lévesque.
«Moi, je défends les gens qui quittent leur parti. D'abord, juridiquement, on vote pour un homme ou une femme avec des qualités et des défauts, même si en pratique, le parti est très important. Mais une autre raison, c'est que les députés, dans notre système, ont très peu de marge de manœuvre. D'un côté, la discipline de parti quand tu votes est absolue. Le pouvoir qu'ont les députés, c'est de sacrer leur camp si ça ne va pas bien.»