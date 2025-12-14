 Aller au contenu
Société
Transfuges politiques

«Le pouvoir des députés, c'est de sacrer leur camp si ça ne va pas bien»

par 98.5

0:00
6:35

Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 décembre 2025 11:04

Avec

Christian Dufour
Christian Dufour
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Le pouvoir des députés, c'est de sacrer leur camp si ça ne va pas bien»
Christian Dufour / Cogeco Média

De nombreux députés ont récemment quitté leur formation politique pour devenir indépendant, ou ont joint un nouveau parti.

Certains sont toutefois critiques à l'égard de ces élus, puisque, majoritairement, les électeurs leur ont accordé leur vote en raison de leur couleur politique. 

Écoutez Christian Dufour en discuter lors de sa chronique dimanche au micro de Denis Lévesque. 

«Moi, je défends les gens qui quittent leur parti. D'abord, juridiquement, on vote pour un homme ou une femme avec des qualités et des défauts, même si en pratique, le parti est très important. Mais une autre raison, c'est que les députés, dans notre système, ont très peu de marge de manœuvre. D'un côté, la discipline de parti quand tu votes est absolue. Le pouvoir qu'ont les députés, c'est de sacrer leur camp si ça ne va pas bien.»

Christian Dufour

Vous aimerez aussi

14 000$ remis à la pédiatrie sociale grâce à une tarte aux chips
Signé Lévesque
14 000$ remis à la pédiatrie sociale grâce à une tarte aux chips
0:00
4:23
Quelle est l'histoire des cadeaux de Noël?
Signé Lévesque
Quelle est l'histoire des cadeaux de Noël?
0:00
7:16

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
«J'en reviens pas de voir cette finale politique»
Rattrapage
Gilles Proulx au segment J'en reviens pas
«J'en reviens pas de voir cette finale politique»
Un spectacle de Salebarbes diffusé à TVA
Rattrapage
Chronique culturelle
Un spectacle de Salebarbes diffusé à TVA
Fusillade à Bondi Beach : «C'est une attaque aussi au sentiment de sécurité»
Rattrapage
Chronique voyage
Fusillade à Bondi Beach : «C'est une attaque aussi au sentiment de sécurité»
Task : une mini-série à dévorer pendant le temps des fêtes
Rattrapage
Chronique culturelle
Task : une mini-série à dévorer pendant le temps des fêtes
Hausse du cout de la vie : «Empire devra se poser des questions»
Rattrapage
Les profits trimestriels en chute de 8,8 %
Hausse du cout de la vie : «Empire devra se poser des questions»
Égypte : «Il y a des enjeux de droits fondamentaux qui font réfléchir»
Rattrapage
En voyage au Caire
Égypte : «Il y a des enjeux de droits fondamentaux qui font réfléchir»
14 000$ remis à la pédiatrie sociale grâce à une tarte aux chips
Rattrapage
Tour du Québec
14 000$ remis à la pédiatrie sociale grâce à une tarte aux chips
Les Canadiens s'inclinent 5-4 face aux Rangers
Rattrapage
Actualités sportives
Les Canadiens s'inclinent 5-4 face aux Rangers
Projet de loi : considérer le féminicide comme meurtre au 1er degré
Rattrapage
Chronique judiciaire
Projet de loi : considérer le féminicide comme meurtre au 1er degré
«La CAQ a raté l'occasion d'une vraie discussion sur le mode de rémunération»
Rattrapage
Contenu de l'entente de principe avec la FMOQ
«La CAQ a raté l'occasion d'une vraie discussion sur le mode de rémunération»
Cadeaux qui ne conviennent pas : quelles sont les politiques d'échanges?
Rattrapage
Chronique économique
Cadeaux qui ne conviennent pas : quelles sont les politiques d'échanges?
QW4RTZ revisite plusieurs chansons traditionnelles
Rattrapage
Album Trip de trad
QW4RTZ revisite plusieurs chansons traditionnelles
Brigitte Macron traite de «sales connes» les membres d'un collectif féministe
Rattrapage
Vidéo dans les coulisses d'un spectacle
Brigitte Macron traite de «sales connes» les membres d'un collectif féministe
«Ça pourrait transformer les déplacements dans le cœur économique du Canada»
Rattrapage
Futur TGV entre Québec et Toronto
«Ça pourrait transformer les déplacements dans le cœur économique du Canada»