Politique municipale
Élue sans opposition

Marie-Ève Dicaire: du ring de boxe à l'arène municipale

par 98.5

0:00
7:12

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 6 octobre 2025 18:19

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Marie-Ève Dicaire: du ring de boxe à l'arène municipale
Marie-Ève Dicaire lors de l'annonce de sa retraite en 2023. / PC/Ryan Remiorz

L'ancienne boxeuse professionnelle Marie-Ève Dicaire a été élue conseillère municipale à Terrebonne, et ce, sans opposition.

Écoutez Marie-Ève Dicaire, ancienne boxeuse et bientôt nouvelle conseillère municipale de Terrebonne dans le district de la Seigneurie-Île-Saint-Jean, au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés

  • La conseillère souhaite militer pour que Terrebonne accueille les Jeux du Québec d'été 2029
  • La lutte contre l'itinérance et les inondations sont aussi à son agenda
  • Plusieurs autres conseillers municipaux ont également été élus par acclamation au Québec, un phénomène expliqué par la situation des petites villes en région éloignée ou, à l'inverse, par la satisfaction des citoyens dans les grandes villes qui mettent l'accent sur les services. 

