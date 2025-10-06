Élue sans opposition

L'ancienne boxeuse professionnelle Marie-Ève Dicaire a été élue conseillère municipale à Terrebonne, et ce, sans opposition.
Écoutez Marie-Ève Dicaire, ancienne boxeuse et bientôt nouvelle conseillère municipale de Terrebonne dans le district de la Seigneurie-Île-Saint-Jean, au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- La conseillère souhaite militer pour que Terrebonne accueille les Jeux du Québec d'été 2029
- La lutte contre l'itinérance et les inondations sont aussi à son agenda
- Plusieurs autres conseillers municipaux ont également été élus par acclamation au Québec, un phénomène expliqué par la situation des petites villes en région éloignée ou, à l'inverse, par la satisfaction des citoyens dans les grandes villes qui mettent l'accent sur les services.