La France sans gouvernail

La crise politique se poursuit en France. Le premier ministre Sébastien Lecornu a remis sa démission lundi matin, moins de 12 heures après la nomination d'un nouveau gouvernement.

M. Lecornu aura connu un mandat de moins d'un mois...

Écoutez l'analyste économique Michèle Boisvert, ancienne déléguée du Québec à Paris, commenter cette crise au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés