Propos controversés

Une nouvelle information obtenue par Luc Ferrandez révèle des propos haineux formulés en 2009 par le candidat d'Ensemble Montréal dans Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Giasson.
Il a visé à l'époque Denise Bombardier. Les propos la qualifiaient d'«androgyne » et de «monstre névrosé».
«Ça fait longtemps qu'il sévit. Ça fait longtemps qu'il a ce comportement-là, d'exprimer son exaspération, je devrais dire: sa hargne envers les gens.»
