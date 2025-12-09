 Aller au contenu
Politique municipale
Les commerçants sur Atateken inquiets

Le détournement de la piste cyclable de Berri crée tout un défi logistique

par 98.5

0:00
5:03

Entendu dans

La commission

le 9 décembre 2025 14:23

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Le détournement de la piste cyclable de Berri crée tout un défi logistique
Où diriger les 11 000 cyclistes qui empruntent la rue Berri au quotidien? / Colin/ Adobe Stock

La nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, doit trouver une solution urgente pour le détournement de la piste cyclable la plus achalandée d'Amérique du Nord: la rue Berri, en raison d'importants travaux sous la station de métro Berri-UQAM qui dureront trois ans.

La piste de la rue Berri est utilisée par 11 000 cyclistes par jour, et ce flux doit être détourné vers des artères parallèles, notamment la rue Atateken.

Les commerçants de la rue Atateken (principalement des magasins de meubles), qui dépendent du stationnement, craignent la fermeture de leurs commerces.

Il ne s'agit pas d'un défi idéologique («les chars contre les cyclistes»), mais d'un défi purement technique et logistique.

Qu'en pensent les Commissaires?

Écoutez la discussion à ce sujet entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi. 

Autres sujets abordés: 

  • Assemblée nationale: le retour du premier ministre François Legault en Abitibi-Témiscamingue suggère un calme relatif à l'Assemblée nationale.
  • Santé Publique: la Montérégie-Est fait face à un gel d'embauche et à des coupures de postes en santé, soulevant la question des budgets à respecter par les établissements.

Vous aimerez aussi

Hausse du prix des souffleuses: La faute aux municipalités ?
La commission
Hausse du prix des souffleuses: La faute aux municipalités ?
0:00
8:57
14,5 millions de déplacements en Bixi en 2025
La commission
14,5 millions de déplacements en Bixi en 2025
0:00
5:35

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
L'ancien directeur de campagne de Sol Zanetti passe au PQ
Rattrapage
Il doute des convictions indépendantistes de QS
L'ancien directeur de campagne de Sol Zanetti passe au PQ
Menace de grève: l'enjeu est la protection des emplois et la sous-traitance
Rattrapage
Pilotes d'Air Transat
Menace de grève: l'enjeu est la protection des emplois et la sous-traitance
Est-ce que le temps des fêtes est une source de stress pour vous?
Rattrapage
La commission
Est-ce que le temps des fêtes est une source de stress pour vous?
Hausse de 40% du nombre de cadres à Santé Québec
Rattrapage
Depuis mars dernier
Hausse de 40% du nombre de cadres à Santé Québec
HQ, Jean Chrétien, la crise des pistaches et une nomination à Québec
Rattrapage
Rafale de nouvelles
HQ, Jean Chrétien, la crise des pistaches et une nomination à Québec
Laval mise sur une technologie québécoise pour optimiser le stationnement
Rattrapage
Opération de déneigement
Laval mise sur une technologie québécoise pour optimiser le stationnement
Vapotage: le marché noir prospère après l'interdiction des saveurs
Rattrapage
Règlement échoué
Vapotage: le marché noir prospère après l'interdiction des saveurs
Sécurité routière hivernale: une voiture sur deux a des pneus trop usés
Rattrapage
Avez-vous vérifié l’état de vos pneus d’hiver?
Sécurité routière hivernale: une voiture sur deux a des pneus trop usés
Le manque de profondeur épuise les joueurs clés: Danault est-il la solution?
Rattrapage
Lightning contre Canadiens mardi au Centre Bell
Le manque de profondeur épuise les joueurs clés: Danault est-il la solution?
La famille de Nooran Rezayi: poursuite civile de 2,2 millions de dollars
Rattrapage
Contre Longueuil et son service de police
La famille de Nooran Rezayi: poursuite civile de 2,2 millions de dollars
Mission à court terme: «Trouver les enjeux où je peux avoir une influence»
Rattrapage
Nouvelle ministre de l'Éducation
Mission à court terme: «Trouver les enjeux où je peux avoir une influence»
Décès de Béatrice Picard: «Quelle femme exceptionnelle!» -Danielle Ouimet
Rattrapage
À l'âge de 96 ans
Décès de Béatrice Picard: «Quelle femme exceptionnelle!» -Danielle Ouimet
«Pas de son, pas d'image du Conseil du Trésor», un organisme menacé
Rattrapage
Sensibilisation à l’utilisation des écrans
«Pas de son, pas d'image du Conseil du Trésor», un organisme menacé
Le Ford F-150 est le véhicule le plus acheté au Canada
Rattrapage
Classement AutoHebdo 2025
Le Ford F-150 est le véhicule le plus acheté au Canada