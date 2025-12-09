Les commerçants sur Atateken inquiets

La nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, doit trouver une solution urgente pour le détournement de la piste cyclable la plus achalandée d'Amérique du Nord: la rue Berri, en raison d'importants travaux sous la station de métro Berri-UQAM qui dureront trois ans.

La piste de la rue Berri est utilisée par 11 000 cyclistes par jour, et ce flux doit être détourné vers des artères parallèles, notamment la rue Atateken.

Les commerçants de la rue Atateken (principalement des magasins de meubles), qui dépendent du stationnement, craignent la fermeture de leurs commerces.

Il ne s'agit pas d'un défi idéologique («les chars contre les cyclistes»), mais d'un défi purement technique et logistique.

Qu'en pensent les Commissaires?

