Négociations

Les négociateurs du Hamas et d'Israël se rencontrent au Caire pour discuter du plan de paix proposé par Donald Trump.

L'analyste Thomas Juneau affirme qu'il est possible d'être «très, très, très prudemment optimiste» quant à la première étape du processus: un cessez-le-feu ainsi qu'un échange de prisonniers et d'otages.

Mais le fossé entre Israël et le Hamas demeure énorme.

Écoutez Thomas Juneau, professeur titulaire à l'École supérieure d’affaires publiques et internationales de l'Université d’Ottawa, parler des derniers développements sur la guerre à Gaza.