À l'occasion de son entretien à l'émission de Marie-Eve Tremblay, cette semaine, l'ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, aborde la question du «Pas dans ma cour».

Il raconte une anecdote qu'il a vécue lorsqu'il était maire alors qu'il a dû se battre contre des arguments bidons lorsqu'il souhaitait permettre à un centre pour femmes victimes de violence de s'installer dans sa municipalité.

Stéphane Gendron critique aussi l’élection sans opposition de nombreux maires et conseillers au Québec, le manque d’engagement citoyen, et le manque de formation et d'éducation de beaucoup d'élus municipaux partout dans la province.