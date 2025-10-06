 Aller au contenu
Politique municipale
Des arguments bidons?

«Pas dans ma cour»: l'expérience et les anecdotes de l'ex-maire Stéphane Gendron

par 98.5

0:00
23:34

Entendu dans

Radio textos

le 6 octobre 2025 10:45

Avec

Marie-Eve Tremblay
«Pas dans ma cour»: l'expérience et les anecdotes de l'ex-maire Stéphane Gendron
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

À l'occasion de son entretien à l'émission de Marie-Eve Tremblay, cette semaine, l'ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, aborde la question du «Pas dans ma cour».

Il raconte une anecdote qu'il a vécue lorsqu'il était maire alors qu'il a dû se battre contre des arguments bidons lorsqu'il souhaitait permettre à un centre pour femmes victimes de violence de s'installer dans sa municipalité.

Stéphane Gendron critique aussi l’élection sans opposition de nombreux maires et conseillers au Québec, le manque d’engagement citoyen, et le manque de formation et d'éducation de beaucoup d'élus municipaux partout dans la province.

